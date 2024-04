Eccellenza Civitanovese-Jesina - si va verso il sold out

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Sempre più concreta l’ipotesi di un divieto di trasferta per la tifoseria ospite in vista di, match in programma domenica, alle 16.30, al Polisportivo. Dal tavolo tecnico convocato in Questura è emersa la volontà di escludere i supporters leoncelli, dopo gli incidenti tra tifoserie che si sono verificati all’esterno dello stadio Carotti di Jesi, nel match d’andata. L’ultima parola spetta all’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive, che deciderà a stretto giro. Oggi pomeriggio, invece, inizierà la prevendita per i supporters locali, che sarà attiva nella sede societaria, al bar Bocciofila ‘La pineta’ e in altri punti che verranno comunicati dal club. Si prevede il tutto esaurito. In caso di vittoria, i rossoblù, che guidano la classifica a quota 56 punti inseguiti dal Montefano a 54, sarebbero matematicamente promossi ...

