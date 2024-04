Eccellenza Civitanovese – Jesina - porte aperte anche ai tifosi leoncelli

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di mercoledì 24 aprile 2024) L’Osservatorio nazionale ha respinto la richiesta della Questura di Macerata che chiedeva il divieto di presenza al Polisportivo per iJESI, 24 aprile 2024 – Ieri la Questura di Macerata aveva trasmesso gli atti all’Osservatorio Nazionale circa la gara di domenica prossima 28 aprile, ultima di campionato stagione regolare, al Polisportivo di Civitanova tra i rossoblu e la, chiedendo il divieto di trasferta per i. La gara è importantissima sia per l’assegnazione del titolo diMarche 2023-2024 che vale la promozione in serie D (), sia per la salvezza diretta o accesso ai play out retrocessione (). L’Osservatorio ha respinto tale ipotesi di divieto e dunque...