(Di mercoledì 24 aprile 2024) L'astensione come "posizione per migliorare il", come ha spiegato Tajani per un, che come dichiarato da, "è uninrispetto alle regoleche sarebbero entrate in vigore il prossimo anno"

"È un compromesso ma anche un passo avanti". Giorgetti riferisce sul Patto di Stabilità - L'astensione come "posizione per migliorare il Patto", come ha spiegato Tajani per un compromesso, che come dichiarato da Giorgetti, "è un passo in avanti rispetto alle regoleche sarebbero entrate in ...ilgiornale

Medicina, primo sì alla riforma. Resta il numero chiuso, ma il test d'accesso si farà dopo tre mesi di università aperti a tutti - Primo semestre aperto a tutti con corsi, anche online, di fisica medica, biologia e anatomia. Test di accesso a Medicina rimandato a gennaio. Chi non passa può restare a fare Scienze Motorie o Biotecn ...corriere

ELEZIONI EUROPEE E PATTO DI INSTABILITA’ PERENNE! - Sono giorni davvero interessanti questi, giorni che portano con se occasioni davvero epocali, mentre il gregge ascolta il pessimo pastore, parlare di inflazione, di rialzo dei tassi. Non voglio riport ...icebergfinanza.finanza