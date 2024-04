Antonella Clerici ha svelato il rifiuto di Luciano Ligabue per la partecipazione al Festival di Sanremo 2010, da lei condotto, perché "sapeva troppo di sugo". Ma non è l'unico episodio controverso di quel l'edizione.Continua a leggere (fanpage)

Personaggi TV. Ieri,23 Aprile 2024, è andata in onda una nuova puntata di “Belve” che visto tra gli ospiti della serata la nota conduttrice italiana Antonella Clerici . L’intervista è stata ricca di contenuti e curiosità sulla sua lunga carriera e, incalzata da Francesca Fagnani, la presentatrice ... (tvzap)

Ligabue replica ad antonella clerici: "Mai detto che sai di sugo" - Luciano Ligabue replica ad antonella clerici per l'accusa del "sugo": il cantante dispiaciuto per il comportamento della conduttrice.notizie

antonella clerici: “Ligabue non venne al mio Sanremo: disse che sapevo di sugo". Lui: "Mai detto" - È una di quelle cose che mi va al cervello''. Lo dice antonella clerici ricordando quando le hanno detto che ''sa di sugo'': era il suo Sanremo e, incalzata da Francesca Fagnani a Belve fa una ...huffingtonpost

Il messaggio di Ligabue per antonella clerici: "Non ho mai detto che tu sappia di sugo" - Il video di Ligabue ad antonella clerici che chiude il sugo-gate: “Cara antonella non ho mai detto che tu sappia di sugo perché è veramente una roba troppo assurda.youmedia.fanpage