È Sempre Mezzogiorno - Antonella entra sulle note di Ligabue | Porta il Lambrusc - io faccio il sugo

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Si è finalmente chiuso (?) il capito delgate aperto un anno fa a ÈquandoClerici, per difendere Benedetta Rossi, ha raccontato un aneddoto del suo Festival di Sanremo, svelando che un cantante si rifiutò di andare perché lei “sapeva troppo di”. Ieri sera a Belve questo misterioso cantante è stato svelato, Luciano, facendo scattare sui social un tram-tram di meme e sfottò. Lucianoha smentito (ma anche fosse stato davvero lui, avrebbe mai potuto ammettere?). “Cara la mia: no, non ho mai detto che tu sappia di. Scusa se sorrido ma è una roba troppo assurda. Se ho detto di no alla tua edizione di Sanremo è perché ho detto di no a diverse altre edizioni di Sanremo a ...