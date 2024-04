È la figlia che avrebbe voluto Re Carlo conferisce a Kate una onorificenza speciale

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 24 aprile 2024) La monarchia inglese sta affrontando probabilmente più buio della sua storia: prima la malattia di Re, poi l’annuncio che ha sconvolto il mondo sul cancro diMiddleton. Ieri i principi del Galles sono tornati sui social per il compleanno del principino Louis, riscuotendo una pioggia di like. Si apprende in questi momenti, inoltre, una bella notizia. Il regalo di ree Williamha conferito due nuovi titoli alla nuoraMiddleton e al principe William: la principessa del Galles infatti ufficialmente diventata Royal Companion of the Order of the Companions of Honour, ed è la prima componente della famiglia reale a ricevere questa prestigiosa, solitamente destinata a persone che si sono particolarmente distinte nei lori ...