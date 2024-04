Due libri sulla figura di Matteotti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Questo è l’anno del centenario dell’assassinio di Giacomo. Tuttavia, a un secolo da quell’atroce delitto, il suo ricordo rischia di rimanere confinato alle terribili modalità della sua morte, che hanno fatto di lui un’icona del martirio. Il risultato è che sappiamo molto del suo ruolo di tenace e inflessibile avversario di Mussolini, ma poco della sua breve ma intensa parabola di vita: le origini e la famiglia di agrari, la formazione intellettuale, l’imprinting europeo maturato in viaggi di studio (da Vienna a Berlino, da Oxford a Parigi), le sue idee per un socialismo riformista, l’intransigenza e l’integrità etica. È dunque un omaggio autentico alla memoria di un uomo che ebbe il coraggio di esporsi quello che sarà tributato venerdì 26 aprile a Firenze. Allo Spazio Rosselli, in via degli Alfani 101/r, alle 17, saranno presentati due ...