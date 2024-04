Due italo-egiziani arrestati a manifestazione pro-Gaza al Cairo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Due persone con doppia cittadinanza italiana ed egiziana, Lina Aly e Mohammed Farag, sono state arrestate ieri almentre manifestavano in solidarietà per. Lo rende noto Amnesty International. Fermati anche 12 attivisti (quasi tutte donne) per i diritti umani noti in Egitto e all'estero: Lubna Darwish, Mahienour Al-Masry Rasha Azab, Ragia Omran, Farida Al-Hafni, Asmaa Naim, Mai Al-Mahdi, Iman Aouf, Yousra Al-Kalisli, Hadeer Al-Mahdawi, Arwa Marei, Israa Youssef, Youssef Shaaban. Tra loro diversi giornalisti, avvocati e leader di ong e società civile. La protesta era stata organizzata in solidarietà con le donne die del Sudan. "È una retata fra le donne che difendono i diritti umani più note in Egitto e questo ci dimostra quello che accade quando scende in piazza la società civile, anche in difesa di cause che ...