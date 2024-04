Drogata e stuprata dopo appuntamento su Instagram | fermato un tunisino

(Adnkronos) – Una ragazza di 20 anni ha denuncia to di essere stata narcotizzata e stuprata da due persone che aveva conosciuto su Instagram, dopo essere stata portata con l'inganno in un appartamento alla periferia di Roma . La violenza sarebbe avvenuta il 17 aprile scorso. La ragazza è stata ... (webmagazine24)

