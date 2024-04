Dove vedere tutte - ma proprio tutt - le partite di Sinner all' Open di Madrid

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Il 24 aprile parte l'ATP Masters 1000 dic'è. Un'altra occasione, ha dichiarato il campione italiano, testa di serie numero 1 dopo il forfait di Novak Djokovic, per preparare al meglio gli Internazionali di tennis di Roma, in programma dal 6 al 19 maggio, e il Roland Garros (20 maggio/9 giugno).in streaming all'diOvviamente per noi tifosi sarà possibile seguire il percorso dial2024 anche in tv e in streaming. Per la precisione, sul canale Sky Sport Tennis e in streaming su SkyGo e Now TV. Per chi non è ancora abbonato, la soluzione più veloce è senz’altro quella di attivare l'iscrizione all’area Sport di Now TV, il servizio streaming di Sky, ...