(Di mercoledì 24 aprile 2024) il rapporto ONU smentisce quanto sostenuto finora da, l'UNRWA non è infitrata da Hamas. Gli Usa sanzionano Ben Gvir. InsideOver.

Pechino, 19 apr – (Xinhua) – Nel campo profughi di Maghazi , nel centro di Gaza, si presenta un duro scenario, con i suoi abitanti che devono affrontare morte, fame e poverta’ in un contesto di crescente disperazione e difficolta’. Agenzia Xinhua (romadailynews)

Dimostranti con bandiere della Repubblica Islamica sono scesi in piazza venerdì a Teheran dopo il raid con droni attribuito a Israele contro una base militare a Ishafan, in Iran. "Morte a Israele e ai sionisti", tra gli slogan urlati dalla folla. Il regime degli Ayatollah ha fatto sapere di aver ... (iltempo)

L’esercito israeliano ha attacca to il campo profughi di Nur Shams , in Cisgiordania , con mezzi militari e droni tra il 20 e il 21 aprile. Secondo i primi rapporti provenienti dalla zona, almeno 14 persone palestinesi sarebbero morte. L’Idf avrebbe individuato tra loro 10 terroristi. Le autorità ... (quifinanza)

Guerra, via libera del Congresso Usa a pacchetto di aiuti per l'Ucraina e israele. Biden: «Armi già da questa settimana» - Guerra Ucraina, le ultime notizie. Il Congresso americano ha adottato un gigantesco pacchetto di aiuti militari ed economici per l'Ucraina, risultato di mesi di negoziati estremamente tesi ...ilmessaggero

dopo i servizi segreti Usa anche l’Onu: israele, basta accuse senza prove - il rapporto ONU smentisce quanto sostenuto finora da israele, l'UNRWA non è infitrata da Hamas. Gli Usa sanzionano Ben Gvir. The post dopo i servizi segreti Usa anche l’Onu: israele, basta accuse senz ...msn

Il Congresso Usa approva un piano da 95 miliardi di dollari: 61 in aiuti all’Ucraina - Roma, 24 apr. (askanews) – Il Congresso americano ha adottato un gigantesco pacchetto di aiuti militari ed economici per l’Ucraina, pari a 61 miliardi di dollari, risultato di mesi di negoziati estrem ...askanews