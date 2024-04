Donna dona reni - polmoni e fegato dopo morte cerebral - tre vite salvate

(Di mercoledì 24 aprile 2024) L'Aquila - Un gesto di grande generosità hato nuova speranza a tre persone in attesa di un trapianto di organi. La famiglia di unadi 52 anni, deceduta a seguito di unae, ha infatti acconsentito all'espianto di, dando vita a un'incredibile catena di solidarietà. Lunedì notte, è stato attivato il protocollo previsto dal Ministero della Salute, e ieri mattina diverse equipe mediche provenienti da L'Aquila, Bologna e Roma si sono alternate nelle sale operatorie dell'ospedale di Avezzano per prelevare gli organi. "Un lavoro lungo e complesso", ha dichiarato il primario di Anestesia e Rianimazione, Pierfrancesco Fusco, che ha coordinato l'equipe locale insieme al dottor Cesidio Cambise. "Un'operazione delicata e preziosa che ...

Attimi drammatici questa mattina a Cava de’ Tirreni , dove una donna di 69 anni è stata investita mentre passeggiava in via Luigi Ferrara. Da una prima ricostruzione, sembrerebbe che la 69enne sia stata investita da un camion. Velocemente, sul posto è giunta un’ambulanza che ha trasportata la ... (zon)

donna vittima di violenze dopo aver scoperto la relazione illecita tra marito e badante - A far scattare l'arresto per violenza sessuale verso l'uomo, e una denuncia per lesioni per la badante, un' esposto dopo il ricovero in ospedale ...ilmeridianonews

Violenta la moglie e la prende a calci: rene lesionato per la donna - Il personale del commissariato di Castellammare di Stabia, in collaborazione con gli agenti del commissariato di P.S. di Torre Annunziata, ha tratto in arresto un 60enne e ha notificato la misura caut ...napolitoday

Boscoreale, in prognosi riservata per i calci del marito che le lesiona un rene: arrestato - È arrivata ad inizio aprile in pronto soccorso con un rene gravemente lesionato per i calci ricevuti dal marito. Aiutato in quella sequenza violenta da una donna, a cui è legato da una relazione extra ...napoli.repubblica