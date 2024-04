Djurgarden-Malmo giovedì 25 aprile 2024 ore 19 | 00 | formazioni ufficiali - quot - pronostici

Leggi tutta la notizia su infobetting

(Di mercoledì 24 aprile 2024) È il match clou del quinto turno di Allsvenskan e ilproverà ad interrompere in casa la striscia di vittorie consecutive della capolista. La squadra di Bergstrand ha subito la sua prima sconfitta stagionale sul campo dell’AIK, un 2 a 0 maturato nella ripresa dopo un primo tempo sfortunato in cui è mancato solo il gol per sbloccare la partita. InfoBetting: Scommesse Sportive e