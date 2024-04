Diritto alla riparazione per telefoni ed elettrodomestici Dal Parlamento Ue uno schiaffone alle multinazionali

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Con il via libera indirettiva sul "", l'Ue sferza un colpo duro ai grandi colossi die smartphone. 584 voti a favore, 3 contrari e 14 astensioni. Lo scopo è chiaro: incoraggiare i cittadini europei a riparare i propri dispositivi rotti e/o malfunzionanti, piuttosto che sostituirli, con l'obiettivo di ridurre la produzione di rifiuti tecnlogici e rendere lapiù facile ed economica. Insomma un vero e proprio schiaffo in faccia al consumismo. Segui su affaritaliani.it

