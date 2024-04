DIRETTA | Domanda GPS 2024 - cosa è previsto Le novità in arrivo QUESTION TIME con Cozzetto Anief

Lei è ebrea? Se lo è sentito chiedere la senatrice Ester Mieli questa mattina ospite della trasmissione Radio Anch'io nell'ambito di una discussione sulle proteste degli studenti nelle università per la guerra in Palestina. Una domanda che le ha rivolto il conduttore Giorgio Zanchini e che è stata ... (liberoquotidiano)

TFA sostegno IX ciclo anno accademico 2023/24: sono in corso le iscrizioni per le prove di accesso. I docenti che, in possesso dei requisiti, hanno richiesto di accedere al 35% dei posti riservati,, subito dopo la scadenza della domanda hanno l'esito: come già accaduto a Catania, anche per ... (orizzontescuola)