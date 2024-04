Diego Naska - perché è pietra dello scandalo Fedez-Chiara

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di mercoledì 24 aprile 2024)Ferragni enon si seguono più su Instagram. Niente di così strano, direte voi, dato che sono in via di separazione, eppure sembra che ci sia stata una ragione diversa a spingere il rapper di Rozzano a eliminare e bloccare sua moglie. Questa motivazione risponderebbe al nome di, un rapper che a Federico Lucia non starebbe per niente simpatico. Si è addirittura parlato di una rissa fuori da un locale di Milano ma una cosa è certa: la rottura dei Ferragnez non potrebbe essere più definitiva di così., il motivo della rottura traFerragni Togli il segui e blocca. Questo è quello che ha fattocon sua moglieFerragni, che ora ha bandito anche dal suo profilo ...