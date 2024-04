Dieci consigli utili per mettere in sicurezza la propria casa

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Ladellaè uno dei temi che suscitano maggiore preoccupazione negli italiani. Oltre al danno provocato dal furto, spesso ciò che colpisce di più è la sensazione di sentirsi vulnerabili e di veder violata laprivacy proprio nel luogo in cui dovremmo sentirci più protetti. Fortunatamente esistono ormai molti modi per proteggersi dai furti einlaabitazione e spesso bastano alcuni piccoli accorgimenti per sentirsi più al sicuro. Ecco quello che può essere una sorta di “decalogo” da adottare per rendere lapiù sicura. Il primoo è quello di “conoscere bene il contesto in cui si abita”, un’attenta analisi infatti fornisce preziose informazioni sui livelli di rischio della ...

Samsung, nuovo aggiornamento per gamma Galaxy S24, S23, Fold5, Flip5 e A54 - Sulla gamma Galaxy S24 , sulla serie Galaxy S23, su Galaxy S23 FE, Galaxy Z Fold5, Galaxy Z Flip5 e Galaxy A54 è stato rilasciato in queste ore in Europa un nuovo aggiornamento software, il secondo di ...hdblog

L’avanzata tecnologia del “Vergilius Plus”: un nuovo orizzonte per la sicurezza stradale in Italia - Mentre il traffico sulle arterie italiane diventa sempre più intenso, emerge una nuova tecnologia per garantire sicurezza e rispetto delle norme di guida. Si c ...tecnoandroid

In vista della Giornata per la sicurezza sul lavoro Anmil ha realizzato una trasmissione radio e tv per sensibilizzare l’opinione pubblica - In vista della Giornata per la sicurezza sul lavoro Anmil ha realizzato una trasmissione radio e tv per sensibilizzare l’opinione pubblica ...superabile