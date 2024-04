Destra pigliatutto

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Vivo in un paese della Maremma, dove un tempo tutti erano “rossi” e ora tutti, e dico tutti, sono di. L’altro ieri ho sentito il gestore del bar dell’Arci (sì, l’Arci) dire che gli studenti che manifestano negli atenei andrebbero mandati in campi di concentramento. Qui gli elettori dihanno due caratteristiche. La prima è un tasso d’istruzione molto basso: si informano dalla tv e quindi sono convinti che ciò che va male è colpa dei migranti, del Superbonus e del Reddito di cittadinanza. La seconda è che sono quasi tutti pensionati, quindi avvertono la crisi sì, ma non come un giovane disoccupato o un 50enne che ha perso il lavoro. Ci vorrà tanto tempo prima che la gente capisca le bugie e la pericolosità di questo governo.Amedeo Pardivia Facebook Gentile lettore, temo che lei abbia reso una foto fedele non solo del suo paese in Toscana ma ...