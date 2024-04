Depositi petroliferi in fiamme in Russia

Il Senato ha dato il via libera con 79 voti a favore e 18 contrari ai tanto attesi aiuti, non solo militari, destinati a Ucraina e Israele. Il pacchetto di 95 miliardi comprende dotazioni anche per Taiwan e un ultimatum a TikTok (ilsole24ore)

Kiev rivendica attacco a due depositi petroliferi in Russia - Durante la notte droni dei servizi speciali ucraini (Sbu) hanno attaccato due depositi petroliferi nella regione russa di Smolensk, dove erano immagazzinati 26.000 metri cubi di carburante. (ANSA) ...ansa

Spread Btp-Bund in lieve aumento a 134,7 punti base - (ANSA) - MILANO, 24 APR - Lo spread tra Btp e Bund a 10 anni è a 134,7 punti base in avvio di scambi sui mercati obbligazionari dei titoli di Stato in lieve aumento rispetto ai 137 punti della ...altoadige

depositi, Ottolenghi: "Speriamo rinnovo Via non porti ritardi significativi" - Ma che cosa ne pensa invece Guido Ottolenghi, amministratore delegato di Pir (Petrolifera italo rumena): “ Per Superba è un normale avvicendamento istituzionale e speriamo che non abbia un effetto di ...primocanale