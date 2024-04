Generali: anche delfin non deposita azioni e non partecipa ad assemblea - Il gruppo Del Vecchio detiene il 9,9% del Leone (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 24 apr - Il gruppo Del Vecchio, titolare attraverso delfin del 9,9% del capitale di Generali, non ha depositato le ...borsaitaliana

Generali: da assemblea ok a bilancio e cedola, Mediobanca primo socio con 13,11% - Presente in assise il 49,79% del capitale. Tra i soci con quote rilevanti, Mediobanca guida con il 13,11% (di fatto in linea con il 13,05% dell'anno scorso), delfin con il 9,93%, Benetton con il 4,83% ...borsaitaliana

delfin e caltagirone disertano l'assemblea di Generali - delfin, la holding degli eredi di Leonardo Del Vecchio, e il gruppo caltagirone non hanno partecipato all'assemblea di Generali, durata poco più di due ore, dove era presente il 49,8% del capitale ...quotidiano