Del Fes Avellino - le date dei playoff

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoCominceranno il prossimo 5 maggio iper la Del Fes. La formazione irpina affronterà San Vendemiano per i quarti di finale della post season valida per la promozione in Serie A2. Tappa in esterna per Burini e soci – appunto il 5 maggio – alla Zoppas Arena. Cinque giorni dopo, ossia il 10 maggio, gara al Del Mauro. La squadra di coach Alessandro Crotti ha concluso la regular season al quinto posto in classifica mentre San Vendemiano al quarto. IL CALENDARIO. Gara 1 Zoppas Arena 5 maggio ore 18.00 Gara 2 Zoppas Arena 7 Maggio ore 20.30 Gara 3 PaladelMauro 10 Maggio ore 20.30 Eventuale Gara 4 PaladelMauro 12 Maggio ore 18.00Eventuale Gara 5 Zoppas Arena 15 Maggio ore 20.30