Degli incapaci e un martire Paragone mattatore sulla censura a Scurati

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 24 aprile 2024) “Chi vince e chi perde? La Rai come ne esce?”. Sono queste le domande sul casoe il suo monologoto dalla Rai rivolte a Gianluigi, ospite della puntata del 24 aprile di Omnibus, il talk show del mattino di La7. Il giornalista risponde punto per punto: “Iniziamo a smontare le vicende.Rai dico che ne escono male i dirigenti della Rai, ma la Rai per fortuna è qualcosa di molto più grosso e che per fortuna si muove autonomamente dagli errori grossolani compiuti dai dirigenti. Non è la Rai che ne esce male, sono scelte dei dirigenti che poi ricadono sulle trasmissioni, magari anche su trattative con altre emittenti. Abbiamo davanti dei dirigenti che non sono capaci di fare televisione”. L'ex leader di Italexit è durissimo nei confronti dei vertici della tv di Stato: “Io sento parlare ...