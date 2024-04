Definitiva la condanna per Alfredo Cospito | la Cassazione conferma 23 anni

condanna definitiva a 23 anni di carcere per Alfredo Cospito. I giudici della VI sezione penale della Cassazione hanno confermato la penale responsabilità per l’ideologo anarchico in relazione all’attentato alla ex caserma dei carabinieri di Fossano, in provincia di Cuneo, nel 2006. La Suprema ... (lanotiziagiornale)