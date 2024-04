Def | Senato approva risoluzione maggioranza con 96 sì**

Il capogruppo di Forza Italia in Senato Gasparri e il Senato re Lotito hanno illustrato la risoluzione già approvata a febbraio in commissione, con cui si intende riformare la tassa di soggiorno . Ecco cosa cambierebbe.Continua a leggere (fanpage)

Def: la Camera e il senato approvano la risoluzione di maggioranza - L'Aula della Camera ha approvato la risoluzione di maggioranza sul Def con 197 voti a favore, 126 voti contrari e 3 astenuti. A Montecitorio c'è stata la replica del ministro dell'Economia, Giancarlo ...ansa

senato: al via in Aula l'esame del Def - Prende il via nell'Aula del senato l'esame del Documento di economia e finanza 2024. I gruppi hanno presentato le risoluzioni che poi verranno messe al voto. La relatrice Paola Ambrogio (FDI) sta illu ...ansa

Appalti, Mazzetti: così miglioriamo codice, no subappalti oltre secondo affidamento - Roma, 24 apr - “Il nuovo codice degli appalti è entrato in vigore lo scorso 1 luglio, la digitalizzazione lo scorso 1 gennaio. E’ stato un evento fondamentale per il mercato, per l'economia e per tutt ...9colonne