Def: braga (Pd), 'voteremo contro un documento vuoto e senza numeri' - Roma, 24 apr. (Adnkronos) - "Oggi votiamo un Def senza numeri. Il Def è orale per recuperare tempo e non svelare, in vista delle elezioni, quali sacrifici costerà agli italiani". Così Chiara braga, ...lanuovasardegna

braga: “Schlein nel simbolo era una scommessa per ottenere il massimo risultato, non una mossa personalistica” - Intervista alla capogruppo Pd alla Camera: “Ci sono momenti in cui si pensa a scelte straordinarie. Ora va bene così, le liste sono forti. Prodi criticorepubblica

Ponte sullo Stretto, braga: “Progetto vecchio e pericoloso, Salvini racconta favole. Le nostre preoccupazioni fondate” - Chiara braga in conferenza stampa alla sede del PD parla del Ponte sullo Stretto: “Abbiamo parlato delle criticità dell’opera. Il governo ha riesumato un progetto che non ha mai superato il vaglio del ...ilfattoquotidiano