De Luca sul caso Scurati | Un atto sgangherato dei dirigenti Rai

«Prima di tutto bisogna vedere come sono andate le cose: se sono andate come sembra vuol dire che non sono capaci neanche a censurare». Queste le parole, a Mowmag di Luca Bizzarri , in merito al Caso dello scrittore Antonio Scurati , il cui monologo, previsto in occasione del 25 aprile al programma ... (open.online)

25 aprile, manifestazioni ed eventi in programma per la Festa della Liberazione - Lungo tutta la penisola, in occasione del 79esimo anniversario dalla Liberazione, in programma molti appuntamenti nei luoghi simbolo della Resistenza ...msn

Il mantra dell’antifascismo, la comfort zone della sinistra: evocare un fantasma di cento anni fa e non guardare al futuro - Un tempo era facile distinguere le posizioni di destra e di sinistra su quasi tutti i temi chiave della politica.ilriformista

È sempre Cartabianca, stasera in tv una nuova puntata: le anticipazioni - La nuova puntata di "È sempre Cartabianca" va in onda oggi, martedì 23 aprile 2024, a partire dalle 21.25 su Rete 4. Le puntate del programma condotto da Bianca Berlinguer sono visibili anche, in live ...today