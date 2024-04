De amore et obsessione è il video ufficiale di Subaru

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Da venerdì 26 aprile 2024 sarà in rotazione radiofonica “DeEt”, il nuovo singolo didisponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale dal 10 aprile. “DeEt” è un brano che esplora il rapporto che intercorre traed ossessione, cercando di analizzarlo anche da un punto di vista psicologico. Le domande che risuonano nella canzone sono: come capire cosa èe e cosa è ossessione? Ci sono situazioni in cui queste due cose si fondono? Insieme a queste riflessioni il testo racconta degli aspetti di alcune relazioni tossiche, evidenziando l’importanza di rapporti sinceri nella propria vita e criticando quelli più strumentali, anche attraverso l’esperienza familiare distesso. Spiega l’artista a ...

De amore et Obsessione: il nuovo video di subaru - Da venerdì 26 aprile 2024 sarà in rotazione radiofonica “De amore Et Obsessione”, il nuovo singolo di subaru disponibile su tutte le piattaforme di ...politicamentecorretto

Eye Love You, dal 14 aprile su Netflix - Si intitola Eye Love You la nuova serie tv in arrivo su Netflix l'11 aprile 2024. Scopri tutti i dettagli della serie.tvserial