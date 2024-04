Ddl IA ok a nuove regole su diritto d’autore e agevolazioni - sì a reclusione fino a 5 anni

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera allein materia di intelligenza artificiale nel rinominato Ddl IA. Secondo quanto si apprende da una nota di palazzo Chigi, le norme intervengono in 5 ambiti: dalla strategia nazionale alle sanzioni penali. Sono state previste anche soluzioni difiscali per chi ha studiato o svolto attività di ricerca in ambito delle tecnologie IA ed è disposto a rimpatriare. Il Ddl IA comprende anche un aspetto penale che riconosce il “reato per mezzo IA”, come nel caso di diffusione di immagini o video che cagionano danno. Cambia l’approccio del governo all’IA, che ora è disposto a investire circa 1 miliardo di euro, in vista del G7. Ddl IA:a 5per reati a mezzo intelligenza artificiale Il disegno di legge sul’IA, che ora dovrà ...