Danze e Metauriadi - torna la festa del cavolo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 24 aprile 2024)la terzadel. L’appuntamento è a Metaurilia, per sabato 27 e domenica 28 aprile, tra passeggiate, canti,popolari,e caccia al tesoro. Organizzata dal circolo Albatros87, nell’ambito del progetto Metaurilia Orto di Mare, ladelsi svolge, come ormai da tradizione, nel periodo di maturazione del cavolfiore tardivo di Fano. Proprio iltardivo è il prodotto su cui si fonda la storia e la narrazione di Metaurilia. "Nel week-end – spiegano gli organizzatori – il piazzale Alceo Pucci, liberato dalle auto in sosta, si trasforma in piazza, in un luogo accogliente e narrante. Luogo nel quale la gente di Metaurilia, i fanesi e i turisti possono scoprire la borgata rurale, conoscere la sua storia ‘del ...