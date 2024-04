Dalla Spagna - Real Madrid su un difensore del Milan

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Ilsta cercando un nuovo rinforzo per la propria difesa in vista della prossima estate di calciomercato in cui dirà addio sicuramente...

Una nuova sfida per Kylian Mbappè nella prossima avventura al Real Madrid : giocare da centravanti per vincere Scarpa d`Oro e Pallone d`Oro. L`annuncio de... (calciomercato)

Ouro e il real madrid stringono una partnership per offrire innovativi prodotti finanziari ai tifosi del calcio in tutto il mondo - La famosa società calcistica e l’azienda pioniere nel settore della tecnofinanza svilupperanno soluzioni bancarie digitali in co-branding nel portafoglio Ouro di marchi per i pagamenti (ANSA) ...ansa