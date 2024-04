Dal Teatro di Novara ad Avellino - in scena Corinne Baroni

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minutiUn affermato direttore diracconta la storia di una donna sciamana, sua madre., direttore delCoccia di, presenterà sabato 27 aprile, alle 18,00, presso il circolo della Stampa diil suo libro intitolato “Mia madre donna sciamana. Senza nessun perchè” di Santelli editore. Un viaggio nel tempo, tra i ricordi familiari, per ricostruire la figura di una donna, del suo difficile cammino, della sua particolare e misteriosa sensibilità, posta al servizio delle altre persone. Un percorso, quello compiuto dall’autrice, alla ricerca dell’equilibrio interiore ed esistenziale. L’appuntamento, organizzato da FS event e Ateneo Alea, con la direzione artistica di Raffaella Bellezza, sarà una sorta di ponte tra le pagine scritte ...

