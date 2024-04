Daimiloptu - a Bologna il torneo di basket under 15 fabbrica di campioni

(Di mercoledì 24 aprile 2024), 24 aprile 2024 - Sedici squadre, otto straniere e quattro impianti (PalaCabral, Palestra Furla, Palestra Shakespeare e PalaDozza) da oggi fino a domenica faranno da cornice all’edizione numero 20 dei, ilinternazionale diper15 che è di casa, nella Sg Fortitudo di Andrea Bianchini., tradotto dal serbo, significherebbe passami la palla. Ma gli organizzatori, fin dalla prima edizione, hanno preferito una traduzione diversa: “Gioca chi ospita”, perché ogni formazione delle Due Torri si occupa di dare asilo alle squadre che arrivano anche in questa stagione da Serbia, Georgia, Lituania, Croazia, Slovenia, Albania e Repubblica Ceca. Si gioca sempre, da oggi fino a domenica. Si tratta di una rassegna internazionale...

