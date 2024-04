Da Scurati a Salis - così il 25 aprile diventa tribuna elettorale

Caso scurati, niente audizione di Corsini e Bortone in Vigilanza: la destra dice no. L’8 maggio in commissione i vertici Rai - La maggioranza ha deciso: non ci sarà nessuna audizione in Commissione di Vigilanza del direttore Approfondimento Rai, Paolo Corsini, e della conduttrice di Chesarà…, Serena Bortone. Dopo la cancellaz ...ilfattoquotidiano

25 aprile blindato a Roma, oltre 600 operatori forze ordine in piazza - Saranno oltre 600 gli operatori delle forze dell'ordine, tra polizia, carabinieri e guardia di finanza in campo domani a Roma per la gestione dell'ordine pubblico in occasione della giornata del 25 ...adnkronos

Perché il 25 aprile è la Festa della Liberazione in Italia: eventi in programma e quanto guadagna chi lavora - Il 25 aprile si celebra l'anniversario della Liberazione dell'Italia dall'occupazione nazifascista: cosa c'è da sapere su questa festa nazionale ...notizie.virgilio