Da Pozzo presidente di Promos Italia

Leggi tutta la notizia su lombardiaeconomy

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Camere di commercio e internazionalizzazione, Giovanni Daconfermato alla presidenza diNominato il nuovo Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia Nazionale del Sistema Camerale per l’Internazionalizzazione. Tre conferme e due nuovi ingressi per il prossimo triennio. L’assemblea dei soci diScrl, tenutasi oggi, 24 aprile 2024, presso la Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, come da Statuto, ha proceduto al rinnovo del Consiglio di Amministrazione per il prossimo triennio. Oltre alla conferma del, Giovanni DaCamera di commercio di Pordenone-Udine), sono stati confermati nel Cda anche Klaus Algieri (Camera di commercio di Cosenza) e Alvise Biffi ...