Da Columbine a oggi - gli americani non smettono di sparare

Leggi tutta la notizia su it.insideover

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Quel mattino del 20 aprile 1999 erano passate da poco le 11.00 del mattino allaHigh School nella contea di Jefferson, nel Colorado. Nei corridoi dell’istituto, il solito cicaleccio degli studenti che si spostano da un’aula all’altra. Ma per Eric Harris e Dylan Klebold, due studenti della scuola, non è un giorno come tanti. InsideOver.