Cybersicurezza - +29% attacchi nel 2023

(Di mercoledì 24 aprile 2024) 13.06 Sono stati 1.411 glicyber trattati dall'Agenzia per lanazionale nel, il 29% in più rispetto al 2022. Lo rileva la relazione annuale dell'Acn presentata oggi al Parlamento. Triplicati i soggetti colpiti: da 1.150 a 3.302. Forte aumento anche degli incidenti (da 126a 303) e delle segnalazioni (da 81 a 349). In calo, -8%,invece,le comunicazioni ricevute dall'agenzia (da 5.974 a 5.444).