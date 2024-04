Curva Mare esaurita in due ore Il ’Manuzzi’ prepara lo show

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Ieri è iniziata la prevendita dei biglietti in vista della gara di domenica sera contro il Perugia, che chiuderà la stagione regolare. Ieri, due ore dopo, i biglietti dellaerano esauriti. Si andrà ancora verso una grandissima cornice di pubblico in occasione dell’ennesima partita alla quale tutti (o comunque tantissimi) vogliono assistere in presa diretta. La squadra sta scaldando i motori, ieri si è allenata a porte aperte a Villa Silvia, sotto la pioggia, alla presenza di un manipolo di irriducibili. Sotto osservazione le condizioni di Prestia.

