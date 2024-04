Curling - Mondiali doppio misto 2024 | seconda sconfitta per l’Itali - vince la Norvegia 7-4

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-ESTONIA DI curling DALLE ORE 18.00 11:48 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale di Italia-Norvegia. Appuntamento alle 18.00 per Italia-Estoinia. Grazie per aver seguito l’evento in nostra compagnia. A tutti gli amici e ... (oasport)

Tutti i risultati e le classifiche dei Mondiali di doppio misto 2024 di curling, in programma dal 20 al 27 aprile ad Oestersund, in Svezia: ecco le informazioni per seguire tutte le partite. Le migliori venti squadre del mondo sono pronte a darsi battaglia sul ghiaccio svedese per conquistare ... (sportface)