Curling misto - l’Italia si arrende alla Norvegia ai Mondiali | ora è spalle al muro per i playoff

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Arriva la seconda sconfitta perai Campionati2024 di, rassegna in scena sul ghiaccio di Oestersund (Svezia). Il binomio composto da Stefania Constantini e Francesco De Zanna ha infatti dovuto cedere il passo per 4-7, in un incontro complicatosi in modo determinante nel secondo end. Un ko che rischia di compromettere l’avanzata verso i: da adesso in poi, infatti, non si potrà più commettere alcun passo falso. L’inizio è positivo comunque per gli azzurri che, malgrado un primo turno giocato con qualche indecisione di troppo, marcano un punto con Constantini, autrice di una bella tripla bocciata che scaccia la trama nordica. Tuttavia la compagine norvegese sale in cattedra nella seconda ripresa, riuscendo a mettere a ...