Cresce il controllo di vicinato Ora Casanova e Barbianello

(Di mercoledì 24 aprile 2024) "Stimolare la partecipazione e la consapevolezza dei cittadini in materia di sicurezza urbana, attraverso la collaborazione e l’interlocuzione strutturata con le Forze dell’Ordine per la prevenzione dei fenomeni criminosi". Questo lo scopo, sottolineato dal prefetto di Pavia, Francesca De Carlini, dei Protocolli suldi, siglati ieri con il vice sindaco di, Claudio Cazzola, e con il primo cittadino diLonati, Stefano Lucato, che portano a 49 le amministrazioni comunali della provincia che si sono dotate di questo strumento aggiuntivo didel territorio, coordinato dalla Cabina di regia in Prefettura e reso possibile, nel concreto, dalla capillare presenza dei carabinieri. La duplice firma è avvenuta in occasione dell’incontro di ieri mattina a ...