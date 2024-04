Crac Bames ex Ibm e Celestica | 6 condanne per bancarotta fraudolenta

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Vimercate (Monza Brianza), 24 Aprile 2024 - Seie un'assoluzione. È la sentenza decisa dal Tribunale di Monza al processo che vedeva 7 imputati diper il fallimento della, la società vimercatese, ex Ibm poi, fiore all'occhiello della Silicon Valley brianzola e finita invece per chiudere i battenti nel 2013 lasciando a casa 850 lavoratori. I giudici hanno inflitto 8 anni all'anziano patron Vittorio Romano Bartolini, 6 anni al manager omonimo Giuseppe Bartolini, 4 anni e mezzo all'ex presidente diItalia Luca Bertazzini e al membro del collegio sindacale Riccardo Toscano, 4 anni e 3 anni e 8 mesi ai colleghi Salvatore Giugni e Angelo Interdonato. Assolto, come richiesto dalla Procura, l'ex ceo di Telit, l'israeliano Cats Oozi. ...

"Vittorio Romano Bartolini ha avuto un ruolo fondamentale, specie nei rapporti con le banche per ottenere i finanziamenti, ma non era l’amministratore di fatto della Bames . La governance societaria faceva capo a Luca Bertazzini come plenipotenziario, come capitano della nave come lui stesso si ... (ilgiorno)

