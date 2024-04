Costi aggiuntivi sulla bolletta elettrica

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Ho letto l'articolo relativo alla comunità energeticatuitasi a Fagagna, in Friuli Venezia Giulia. Sanno i lettori a chi saranno in capo i relativi/debiti? Un finanziamento pubblico di € 5,4 milioni, erogato dalla Regione e in minima parte dal comune di Fagagna, per complessivi 330 kWp installati; e compresi due impianti pari a 80 kWp con abbinati degli accumulatori elettrochimici. Tutto questo per dire che andranno a pesare sulle bollette elettriche degli utenti che pagheranno alla voce oneri di sistema con la tariffa A3, oggi ammontante a 72 €/MWh. Inoltre tale tariffa è stata diluita dal 2028 e fino all'anno 2035, con un provvedimento di legge per decisione del governo in carica nell'anno 2015, altrimenti sarebbe aumentata da 72 €/MWh a oltre 100 €/MWh, facendo lievitare gli incentivi al superamento del puro costo della stessa energia ...