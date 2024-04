Costeranno 275 miliardi ogni anno Case - arriva la batosta green | cosa ci aspetta

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Attenzione, piovono soldi (da pagare) per realizzare le politiche comunitarie. Ieri, la commissaria europea per l'Energia, Kadri Simson, ha fornito un quadro non proprio agevole: «La ristrutturazione degli edifici in Europa ha un divario di investimento di 275di euro. Senza un finanziamento adeguato rischiamo di mettere a repentaglio gli obiettivi del 2030 e il nostro percorso verso la neutralità climatica entro il 2050». 275all', una valanga di denaro che ci fa affondare nelle sabbie mobili del dubbio sulla sostenibilità finanziaria degli obiettivi ambientali. La constatazione della Commissaria viene commentata dal Presidente di Confedilizia (associazione che raduna i proprietari di immobili) Giorgio Spaziani Testa: «Altro che finanziamenti. È ...