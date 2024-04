Cospito - confermata in Cassazione condanna a 23 anni per attentato a ex Caserma di Fossano

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Gli anarchici Alfredoe Anna Beniamino sono stati definitivamenteti a 23e a 17e 9 mesi di carcere. Lo ha deciso dallanell'ambito del processo per l'alla exallievi carabinieri didel 2006. I giudici della sesta sezione hanno rigettato i ricorsi della Procura Generale di Torino e delle difese così come sollecitato dal pg.è attualmente detenuto al regime del 41 bis nel carcere di Sassari.

