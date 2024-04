Cospito - condanna definitiva a 23 anni per l' attentato alla ex caserma dei carabinieri | la sentenza dalla Cassazione

Anarchici, attentato ex caserma: Cassazione conferma condanna per cospito - (Adnkronos) - La Cassazione ha confermato le condanne a 23 anni per Alfredo cospito e a 17 anni e 9 mesi per Anna Beniamino. Diventa così definitiva la sentenza emessa lo scorso 26 giugno dai giudici ...reggiotv

Alfredo cospito, condanna definitiva a 23 anni per l'attentato all'ex caserma dei Carabinieri - Sono definitive le condanne a 23 anni e a 17 anni e 9 mesi di carcere per gli anarchici Alfredo cospito e Anna Beniamino. E' quanto deciso dalla Cassazione nell'ambito del processo per l'attentato all ...rainews