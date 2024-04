(Di mercoledì 24 aprile 2024)te le condanne a 23 anni per Alfredoe a 17 anni e 9 mesi per Anna Beniamino Lahato le condanne a 23 anni per Alfredoe a 17 anni e 9 mesi per Anna Beniamino. Diventa così definitiva la sentenza emessa lo scorso 26 giugno dai giudici della Corte

Sono definitive le condanne a 23 anni e a 17 anni e 9 mesi di carcere per gli anarchici Alfredo Cospito e Anna Beniamino. Così ha deciso la Cassazione per […] The post Cospito , condanna definitiva a 23 anni first appeared on il manifesto. (ilmanifesto)

I giudici della sesta sezione penale della Corte di Cassazione hanno respinto, dichiarandoli inammissibili, i ricorsi del pg di Torino e delle difese, di fatto confermando le condanne a 23 anni per Alfredo Cospito e a 17 anni e 9 mesi per la sua compagna Anna Beniamino, entrambi imputati nel ... (fanpage)

Definitiva la condanna per Alfredo cospito: la Cassazione conferma 23 anni - La Corte di Cassazione ha confermato la condanna a 23 anni di carcere per Alfredo cospito e a 17 anni e 9 mesi per Anna Beniamino. Si conclude così la vicenda giudiziaria cominciata per l'attentato ...ilgiornale

Alfredo cospito, condanna definitiva a 23 anni per l’attentato alla ex caserma di Fossano - I giudici della sesta sezione penale della Corte di Cassazione hanno respinto, dichiarandoli inammissibili, i ricorsi del pg di Torino e delle difese, di fatto confermando le condanne a 23 anni per ...fanpage

cospito, Cassazione conferma condanna per attentato ex caserma - (Adnkronos) - La Cassazione ha confermato le condanne a 23 anni per Alfredo cospito e a 17 anni e 9 mesi per Anna Beniamino. Diventa così definitiva la sentenza emessa lo scorso 26 giugno dai giudici ...reggiotv