Così Bankitalia propone di permettere l’affitto solo delle case Green

(Di mercoledì 24 aprile 2024) La Banca d’Italiadiai proprietari didi affittarle soltanto se raggiungono degli standard energetici minimi. Il “consiglio”, racconta oggi La Verità, è contenuto in un articolo nella serie Questioni di economia e finanza. Dove si analizzano i modi per aumentare gli investimenti in efficienza energetica degli immobili. La Banca centrale italianaanche «una compartecipazione al costo da parte del beneficiario per limitare rischi di azzardo morale ed essere modulata in relazione al risparmio energetico atteso, al costo dell’intervento e alle caratteristiche reddituali e patrimoniali dei destinatari». Le accise Ma anche di aumentare tasse e accise per finanziare sussidi e sgravi fiscali. Ovvero sulla benzina e sul diesel degli autotrasportatori. Poi arrivano le conclusioni: «In caso ...