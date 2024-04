Cos’è questa storia della banca che paga tassi d’interesse più alti ai deputati - Il tasso di interesse offerto ai parlamentari italiani che possiedono liquidità su un conto corrente nella filiale banca Intesa di Montecitorio è del ...fanpage

Nel giorno in cui Palenzona cade dalla Fondazione Crt, Quaglia riparte da banca CrSavigliano - L’ex presidente della Provincia, l’ “Highlander” della Granda, torna in scena a sei mesi dai 77 anni. A fare da trait d’union per il suo nuovo incarico il presidente dell’omonima Fondazione Sergio Soa ...targatocn

Blitz anarchico a Roma, auto e cassonetti incendiati. Notte di paura al Tuscolano - Un gruppo di persone ha scatenato la guerriglia in viale Giulio Agricola. Scritte sui muri per Alfredo Cospito e Anna Beniamino: oggi la Cassazione dovrà decidere sulle condanne per l’attentato di Fos ...quotidiano