Cosa fare quando le rose o ritrose o vertigini fioriscono nei capelli

Leggi tutta la notizia su amica

(Di mercoledì 24 aprile 2024) RIBELLI e cocciuti, vanno sempre nella direzione opposta a quella desiderata. Chiamateli come volete –, vortici, rit– ma i dispettosi mulinelli circolari che gettano scompiglio tra le ciocche, aldilà del nome poetico più comunemente usato (il primo), sono una grande scocciatura. Litigarci? Non porta a nulla. Anzi. Meglio assecondarli, perché tanto avranno sempre l’ultima parola. E non si pensi che siano lì per caso: oltre a esserci un’accertata relazione tra il verso in cui girano e la predisposizione a usare una mano piuttosto che l’altra (con i destrimano nel 95 per cento dei casi si avvolgerebbero in senso orario), pare che la loro presenza possa dare l’imprinting a comportamenti, funzioni cognitive, ...