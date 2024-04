Cosa comprende il primo invio di nuovi armi Usa all’Ucraina - Biden | “I tiranni non vinceranno”

(Di mercoledì 24 aprile 2024) "La legge approvata dal Congresso renderà gli Stati Uniti e il mondo più sicuri" ha detto oggi il Presidente statunitense Joedopo aver firmato la legge suiaiuti all'Ucraina. "L'America non abbandona gli amici e se i nostri alleati sono più forti, anche noi lo siamo" ha aggiunto

